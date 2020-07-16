Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'a 1 maç ceza verdi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında oynana Ekol Göz Menemenspor maçında sahanın içine girip hakeme yoğun itirazda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un cezası belli oldu. PFDK, tecrübeli hocaya 1 maç ceza verdi. Buna göre Buz, cumartesi günü oynanacak HataysporBursaspor karşılaşmasında soyunma odası ve yedek kulübesine giremeyecek. 53 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda 12 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Öte yandan Bursasporlu futbolculardan Selçuk Şahin ve Serdar Özkan ile antrenör Tane Alpak, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 TL para cezası aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.