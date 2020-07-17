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TFF 1. Lig'in son haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Bursaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Hatay'a hareket etti.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda saat 17.30'da Hatayspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Hatay'a hareket etti. Sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde son antrenmanını yapan yeşilbeyazlı kafile, idmanın ardından yola çıktı.

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