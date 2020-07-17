Bursaspor, Hatay deplasmanında

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig´de Play-Off´u garantileyen Bursaspor, ikincilik şansını son ana dek sürdürmek için Hatayspor karşısına çıkıyor. Bursa ekibi, bu maçı kazanıp önündeki rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.
Bursaspor, TFF 1´inci Lig´de normal sezonun son maçına çıkıyor. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı´nda oynanacak randevu, saat 17.30´da başlayacak. Karşılaşmada Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç´in yardımcılıklarını Bersan Duman ve Murat Temel yapacak. Sezonun ilk yarısında Bursa´daki mücadele, yeşil beyazlıların 2-1´lik galibiyetiyle sonuçlandı.
1´inci Lig´de şampiyon Hatayspor Süper Lig biletini alan ilk ekip olurken, Bursaspor´un iddiası çok az da olsa sürüyor. 56 puanla 5´inci sırada haftaya giren ve Play-Off´u garantileyen Bursa temsilcisinin kulağı rakiplerinde olacak. Bursaspor, ikincilik için Hatayspor deplasmanında galip gelip, bir puan önündeki Akhisarspor´un puan kaybını, iki puan önündeki Adana Demirspor ve üç puan önündeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor´un mağlubiyetlerini bekleyecek.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor´u yenmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig´e bir sezonluk aranın ardından dönecek. Erzurum ekibinin puan kaybı ve Adana Demirspor´un evindeki İstanbulspor maçını kazanması halinde ise ikinci bilet Adana temsilcisinin olacak. Evinde Keçiörengücü´nü ağırlayacak Akhisarspor ise kazanıp önündeki bu iki ekibin mağlubiyetini bekleyecek. Play-Off yarışında ise 53 puanlı Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay çekişirken, iki ekipten biri Play-Off´a kalan son takım olacak.
Süper Lig´e direkt katılım şansını son ana dek sürdürmek için kazanmak isteyen Bursaspor, diğer yandan Play-Off sürecini de düşünüyor. Bursa temsilcisinde Selçuk Şahin, Yevgen Seleznov, Recep Aydın, Sedat Dursun ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba sarı kart sınırında bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-17 10:34:22
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