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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni düzende e-ticaret ile ayakta kalınabilecek

İHA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, firmaların eticaret, eihracat ve sanal fuarcılık gibi dijital teknoloji ile yeni düzende ayakta kalıp işlerin büyütülebileceğinin altını çizdi.

Yeni düzende e-ticaret ile ayakta kalınabilecek

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, firmaların eticaret, eihracat ve sanal fuarcılık gibi dijital teknoloji ile yeni düzende ayakta kalıp işlerin büyütülebileceğinin altını çizdi.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetimi, üyelerini pandemi ile mücadele süreci sonrasında oluşan yeni dünya ve ekonomi düzenine hazırlayan eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak gerçekleştirilen online eğitim programı ile Eİhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer üyeler ile buluştu. Buluşmada, yeni dönemin önemli ekonomik trendlerinden olan eticaret ve eihracat konuları konuşuldu.
Yaklaşık 50 bin çalışanı ve 5 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye’nin en önemli organize sanayi bölgelerinden biri olduklarını kaydeden DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, üyelerinin yeni ekonomik düzene ayak uydurmalarını sağlayan çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini hatırlattı. Nilüfer Çevikel, pandemi ile mücadele döneminde yaşanan durgunluğun dünyada olduğu gibi Türkiye’de de firma sahiplerini, sanayicileri yeni arayışlara ittiğini söyledi. Pandemi öncesinde hareket kazanan, fakat şimdilerin vazgeçilmezi konumunda bulunan eticaret, eihracat ve sanal fuarcılık gibi dijital teknoloji ile yeni düzende ayakta kalıp işlerin büyütülebileceğinin altını çizen Nilüfer Çevikel, DOSABSİAD yönetim kurulu olarak bu süreçte üyelerinin ve sanayicilerin önünü açacak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen ETicaret Türkiye Başkanı Mert Tanciğer de, öneminin dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte daha vurgulu bir şekilde anlaşıldığının altını çizdi. Amerika, Avrupa kıtaları gibi gelişmiş ülkelerin eticaret ve eihracat anlamında önde olduklarını ifade eden Mert Tanciğer, teknolojik akımlar ve iş yaşamındaki dijitalleşmeye uyum sağlamayan, sisteme ayak uyduramayan firmaların uluslararası pazarda kendilerine yer bulamayacaklarını kaydetti. Mert Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini savundu.
Fiziki alışverişin Amerika ve Uzak Doğu kökenli uluslararası eticaret siteleri üzerinden dijital ortamda alım satıma döndüğünü belirten Tanciğer, ticaretini bu şekilde sürdüren her sektörden firmaların dünyada oluşmaya başlayan pazarda yerini alabileceğini vurguladı.

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