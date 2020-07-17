Bursalı şehit komiser yardımcısı, baba evine getirildi

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Van'da düşen keşif uçağında şehit olan 7 polis arasında bulunan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın cenazesi, helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Baba ocağına göz yaşlarıyla getirilen şehidin na'şı, dualar edildikten sonra cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii'ne götürüldü.

Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos dağına çarptı. İkisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere toplam 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA pilotu ve komiser yardımcısı İrfan Aydoğan (29) da şehit oldu. Dün akşam saatlerinde Van'da düzenlenen askerî törenin ardından Bursa'ya getirilen şehit komiser yardımcısının cenazesi, namaz öncesi baba ocağına getirildi. Göz yaşları içerisinde baba evine getirilen İrfan Aydoğan'ın na'şı burada edilen duaların ardından cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii'ne götürüldü.

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