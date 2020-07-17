Yıldırım’da engelleri kaldıran dayanışma

Yıldırım Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler ile yaptığı iş birliğiyle sayesinde engellilerin yüzünü güldürüyor.

Yıldırım Belediyesi ve Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle temin edilen birçok fonksiyona sahip engelli yatağı, Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Dernek Başkanı Kemal Demirel’in iştirâk ettiği törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yıldırım’ın, sporun, sanatın, kültürün kalbi olduğu kadar sosyal yardımlaşmanın da kalbi olduğunu ifade eden Oktay Yılmaz, “Her zaman dediğimiz gibi birlik ve beraberlik işin besmelesi. Sosyal yardım konularında da sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırsever vatandaşlarımızla birlikte iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza köprü olmaya devam ediyoruz. Bu minvâlde Engellilerle Dayanışma Derneği ile birlikte birçok faaliyete imza attık. Engelli ailelerimize gıda yardımından giysi yardımına kadar birçok noktada beraber çalışmalar yürüttük. Ramazan ayında da yardım çalışmalarımızı sıcak yemek desteği ile taçlandırmıştık. Bu yaptığımız çalışma ile de evde bakıma muhtaç hastalarımız için birçok fonksiyona sahip hasta yataklarını ihtiyaç sahibi Yıldırımlı hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Bu sosyal çalışmalarda gönül birliği içinde olduğumuz dernek başkanımız Kemal Demirel’e teşekkür ediyorum” dedi.

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