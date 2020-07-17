Şehit polis memurunun cenazesi helallik için amcasının evine götürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Derya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan´ın (29) cenazesi, dualar eşliğinde, helallik alınması için Bursa´nın Nilüfer ilçesindeki amcasının evine getirildi.

Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan´ın cenazesi, Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından sabaha karşı havayolu ile Bursa´ya getirildi. Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü morguna konulan şehit Aydoğan'ın cenazesi, daha sonra karayoluyla Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi 1´nci Barutluk Sokak´taki amcası Aydoğan'ın evinin önüne getirildi. Şehit Aydoğan´ın cenazesi, dualarla karşılandı. Mustafa Aydoğan gözyaşları içerisinde yeğeninin fotoğrafını taşıdı. Anne Mediha Aydoğan ile şehidin ağabeyleri Emrah ve Emre Aydoğan ise ayakta durmakta güçlük çekti.

Alınan helalliğin ardından İrfan Aydoğan'ın cenazesi törenin yapılacağı Mihraplı Camii´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN

2020-07-17 13:27:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.