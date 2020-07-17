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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa verildi

DHA

Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa verildi


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)VAN'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan´ın (29) cenazesi, memleketi Bursa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan´ın cenazesi, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi 1´nci Barutluk Sokak´taki amcası Aydoğan'ın evinin önünde alınan helalliğin ardından Mihraplı Camii'ne getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, şehidin annesi Mediha ile ağabeyleri Emre ve Emrah Aydoğan'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Öğle namazanın ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğdu'nun cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Hamitler Şehitliği'ne götürülen şehit Aydoğdu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2020-07-17 14:42:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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