Nilüfer’de hasat zamanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de hasat zamanı

İHA

Nilüfer Belediyesi, 180 dönümlük alanda hiç tarım ilâcı kullanmadan üretimini yaptığı buğdayın hasadına başladı. Hasada katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Herhangi bir tarım ilâcı kullanmadan buğday üretimi yapılabildiğini ispat etmek istedik" dedi.

Nilüfer’de hasat zamanı

Nilüfer Belediyesi, 180 dönümlük alanda hiç tarım ilâcı kullanmadan üretimini yaptığı buğdayın hasadına başladı. Hasada katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Herhangi bir tarım ilâcı kullanmadan buğday üretimi yapılabildiğini ispat etmek istedik” dedi.
Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerde 2019 yılı Kasım ayında toplam 180 dönümlük araziye ektiği buğdaylar ürün verdi. Karacaoba, Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçeköy, Kızılcıklı, İrfaniye, Fadıllı ve Akçalar Mahallesi’nde hiç tarım ilacı ve gübre kullanılmadan ekilen buğdayların hasadına başlandı. Buğday hasadına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 4 çeşit yerli tohumdan yapılan buğday üretiminde başarıya ulaştıklarını belirtti. Buğday üretimi sırasında herhangi bir tarım ilacı kullanılmadığına dikkat çeken Başkan Erdem, “Biz herhangi bir ticari, böcek, hastalık ve yabani ot ilacı kullanmadan bir buğday üretimi yapılabildiğini ispat etmek istedik ve bu amacımızı gerçekleştirdik. Bu işin yapılabileceğini herkesin görmesini istiyoruz. Burada çok güzel başakların yetiştiğini görüyoruz. Burada herhangi bir yabanî ot yok. İsteyince oluyor. Ürünü ne kadar çok aldığınızı görebiliyorsunuz. Önemli olan sağlıklı gıdaya ulaşmak için bu tür yerli tohumların kullanılması” diye konuştu.
Bu yıl 180 dönümlük alandan elde edilen buğdayın bir kısmının tohumluk olarak ayrılacağını belirten Başkan Erdem, kalan kısmının da taş değirmende öğütülerek un haline getirileceğini ve bu unun da yine Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) ve Nilüfer’deki kadın dernekleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi. Erdem, “Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çeşitli marketlerinde bu buğday ve buğdaydan elde edilecek un ve o undan yapılacak olan unlu mamûller satışa sunulacak” diye konuştu.
Nilüfer’de buğdayın yanı sıra farklı ürünlerin de üretim denemelerini yaptıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Tohum kütüphanemizde çok çeşitli yerli tohumlarımız var. Buradaki tohumlarla üretim denemelerimize devam ediyoruz. Konaklı Mahallemizde kuracağımız yeni bir ekolojik alanla beraber orada da bu yerli tohumların üretilmesini hem güçlendireceğiz hem de orada verimli bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi ile beraber Nilüfer’deki topraklarımızın verimlilik açısından tahlilini de yapıyoruz. Bu analizler sonucunda hangi bölgemizde nelerin nasıl ekilmesi gerektiğiyle ilgili raporlamaları da yapıp, çiftçilerimize bunları anlatacağız. Böylece bizim tarım alanlarımızda yerli tohumlarımızı üretmek konusunda çiftçilerimizi teşvik etmiş olacağız” dedi.
Nilüfer Belediyesi’nin 2020 yılını tarım yılı ilan ettiğini hatırlatan Başkan Erdem, “Artık toprakla buluşmamız ve üretime yönelmemiz gerekiyor. Tarıma olan ilgimizi göstermemiz gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızın, sağlıklı gıdaya ulaşma konusundaki çalışmalarda, çiftçilerimize destek olması gerekiyor. Buradan hükûmetimize de seslenmek istiyorum: Artık çiftçimize olan desteğimizi, gücümüzü gösterelim. Yerli tohumlarla neler üretebildiğimizi, yeniden eskiye dönerek neler üretebileceğimizi gösterelim istiyorum” dedi.
Bir dönümden yaklaşık 300 kilogram buğday alınacak
Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay da kırsal mahallelerde ektikleri buğdaylardan güzel bir sonuç elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öncelikle ilaç kullanmadan Nilüfer’in farklı kırsal mahallerinde buğday üretiminin yapılabildiğini göstermeyi amaçladıklarını belirten Atay, bunda başarıya ulaştıklarını ifade etti. Yapılan buğday üretiminde bir dönümde yaklaşık 250 kilo ile 500 kilo arasında buğday alacaklarını ifade eden Arca Atay, “Ekmiş olduğumuz 180 dönüm arazinin büyük bir bölümü birbirinden farklı kırsal mahallelerde. Dolayısıyla toprak yapıları çok farklı ve bir dönümden ortalama olarak 300 kilogram buğday alabileceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen insanlara yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Atay, “Çünkü buradan elde edeceğimiz buğday herhangi bir şekilde tarım kimyasalı kullanılmamış bir ürün olacak. Bu buğdaydan tam buğday unu yapacağız. Tam buğday ununu ve ondan yapılacak unlu mamulleri, halkımızla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan, toprağa ...
Bursa'da şehit komiser yardımcısına son vedâ Van’da düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı, Bursa'da göz yaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Bursa'da şehit komiser yardımcısına son vedâ Van’da ...
Bursaspor, Hatayspor'a konuk oluyor
YEREL HABERLER Bursaspor, Hatayspor'a konuk oluyor
Şehit polis memurunun cenazesi helallik için amcasının evine götürüldü
YEREL HABERLER Şehit polis memurunun cenazesi helallik için ...
İnegöl'de patateste 40 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER İnegöl'de patateste 40 bin ton rekolte bekleniyor
Turistik tesislerde yeni dönem Otellerde karekod uygulaması başladı Otellere verilen güvenli turizm sertifikalarındaki karekod sayesinde müşteriler otellerin denetim geçmişlerini görebilecek Yalova'nın Termal ilçesinde faaliyet gösteren Terma City “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Turistik tesislerde yeni dönem Otellerde karekod ...
Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı
YEREL HABERLER Patates hasadı başladı, çiftçi umduğunu bulmadı
Şampiyonlar göğüsleri kabarttı
YEREL HABERLER Şampiyonlar göğüsleri kabarttı
Yıldırım’da engelleri kaldıran dayanışma
YEREL HABERLER Yıldırım’da engelleri kaldıran dayanışma
Bursalı şehit komiser yardımcısı, baba evine getirildi
YEREL HABERLER Bursalı şehit komiser yardımcısı, baba evine ...
5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk minibüsün altında böyle kaldı
Sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu söyleyip, hayvanseverlerle tartıştı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu söyleyip, ...
Kestane fındıkla yarışacak Karadeniz’de fındık ve çaydan sonra kestane de yetiştirilecek Kardelen, Karadeniz’de kestane üretimine destek vermeye hazır
YEREL HABERLER Kestane fındıkla yarışacak Karadeniz’de fındık ve ...
BEBKA’dan Bursa turizmi için stratejik toplantı
YEREL HABERLER BEBKA’dan Bursa turizmi için stratejik toplantı
Yeni düzende e-ticaret ile ayakta kalınabilecek
YEREL HABERLER Yeni düzende e-ticaret ile ayakta kalınabilecek
Gemlik için büyük gün
YEREL HABERLER Gemlik için büyük gün
Oğuz Savaş, Frutti Extra Bursaspor'da
YEREL HABERLER Oğuz Savaş, Frutti Extra Bursaspor'da
Sammy Mejia emekliliğini açıkladı
YEREL HABERLER Sammy Mejia emekliliğini açıkladı
Yemeğin ne olduğuna aile, ne kadar yiyeceğine çocuk karar vermeli
YEREL HABERLER Yemeğin ne olduğuna aile, ne kadar yiyeceğine çocuk ...
Bursaspor, Hatay deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor, Hatay deplasmanında
Bursaspor, Hatay'a hareket etti
YEREL HABERLER Bursaspor, Hatay'a hareket etti
5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini eve kitledi
YEREL HABERLER 5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini ...
Kardelen, Karadeniz’de kestane üretimine destek vermeye hazır
YEREL HABERLER Kardelen, Karadeniz’de kestane üretimine destek ...
Otoyola domuz sürüsü girdi, yargı suçlunun peşine düştü Mahkeme: 'domuz suçlu', Danıştay: Karayolları Karayolları 'domuz' tazminatı ödeyecek
YEREL HABERLER Otoyola domuz sürüsü girdi, yargı suçlunun peşine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X