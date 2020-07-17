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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni için Bursa'ya geliyor

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni için Bursa'ya geliyor


Gürkan DURAL-Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla yarın gerçekleşecek.
Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik´te tahsis edilen arazide inşaata başlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin otomobilinin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katılımıyla yarın saat 17.30´da gerçekleştirilecek. Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Yerli otomobil fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor.
MALİYETİ 22 MİLYAR TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın, Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa´da kurulacağı açıklamasının ardından, Gemlik ilçesi Haralar bölgesindeki TSK´ya ait arazi tahsis edildi. Fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan ÇED raporunun olumlu bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar TL olacağı belirtildi.
ÇED RAPORU OLUMLU SONUÇLANMIŞTI
Haralar bölgesi; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, Türkiye´nin Otomobili Girişim Grubu´na (TOGG) ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi´ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 bin kişi çalışacak. TOGG, ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasının ardından yaptığı duyuruda, "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model, 4 bin kişiye istihdam. Türkiye´mize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. Havadan da görüntülenen Hara bölgesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol, ıslah ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
İLK ARAÇ 2022'DE
Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika üretime geçtiğinde Avrupa´nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV´la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek. İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AKTAŞ: DOĞA İLE ÇOK UYUMLU, DENİZİN YANI BAŞINDA KURULMUŞ OLACAK
Bursa´nın ciddi bir otomotiv altyapısı olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, yerli otomobil fabrikasının kurulmasına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Aktaş, "Gemlik´e yakın bir mesafedeki 4 bin metrekarelik alanın bin dönümlük kısmı bu proje için ayrıldı. Anında projenin 1/1000´lik kısmını ayırdık ve süreci başlatmış olduk. Plan askı süresinde bir itiraza uğramadı ve onaylandı. Kamulaştırmada bir miktar ilave yol yapabilmek ve bölgede bulunan dere için de ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Yerli otomobil özelde şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak. Beraberinde doğayla uyumlu ve herhangi bir ağaca zarar verilmeyecek. Denize yakın olması sebebiyle zemin iyileştirmesi yapılacak. Sanayileşmek demek sanki yeşilden ve ağaçtan uzaklaşmak gibi bir algı var, ama doğayla çok uyumlu iç içe, denizin yanı başında kurulmuş olacak. Doğayla uyumluluğu konusunda da önemli kazanımlar elde edeceğiz diye düşünüyorum" dedi.
Fabrikanın kurulacağı 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkı, 49 yıllığına TOGG'a devredilecek. İnşaat aşamasında kazı alanından 200 bin metreküp hafriyat çıkarılması planlanıyor.
TOGG İZ BIRAKMAYA DAVET EDİYOR
TOGG, Gemlik´teki inşaat başlangıç töreni´ne özel, #YenilikteBenDeVarım başlığıyla bir kampanya başladığını duyurdu. Kampanya kapsamında, TOGG´un Gemlik´teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler www.yeniliktebendevarim.com adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında #YenilikteBendeVarım etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik´teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Gürkan DURAL, Kazım BULUT
2020-07-17 15:56:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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