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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yavuzselim için kurumlar arası iş birliği

İHA

Yavuzselim için kurumlar arası iş birliği

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakamı Adem Yazıcı, Yavuzselim Mahallesi'nde vatandaşlarla istişare toplantısında bir araya geldi.
Yavuzselim Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda mahallenin durumu masaya yatırıldı. Kaymakam Adem Yazıcı’nın başkanlık yaptığı toplantıya Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanısıra İlçe Emniyet Müdürü Erol Turan, İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nursen Örde, Yavuzselim Mahalle Muhtarı Aslan Ali Yıldızile bölge sakinleri katıldı. Mahallenin sorunlarının ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Bursa’nın en fazla göç alan ilçesi. Bu göçlerden en fazla etkilenen mahallerimiz arasında ise Yavuzselim Mahallemiz de bulunuyor. Yıllarıdır devam eden bu plansız göç, maalesef çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirmiş. Bu durum ise ulaşımdan eğitime, sağlıktan şehirleşmeye birçok sorunu doğuruyor. Bu noktada bölgede gerçekleştirdiğimiz imar planı düzenlemesi ile hem mahallenin imar meselesini ortadan kaldırıyor, hem de kentsel dönüşümün önünü açıyoruz” dedi.
Yıldırım için ilçede, Bursa genelinde ve Ankara’da kurum ve kuruluşlarla yürütülen işbirliği ve ortak çalışmalarla bölgeye değer katacak çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimizden bu yana 1 yılı aşan bir süre oldu. Bu süre içerisinde Yıldırım’ın bir hayli gündemi olduğunu tespit ettik. İmardan sosyal yaşama kadar birçok noktada yapmamız gereken işler var. Bizler de hızlıca bu işleri sıraya koyup çözüm üretmeye gayret ettik. Ama şuna inandık ki birlik ve beraberlik işin besmelesi. Bu noktada birçok kurum ile birlikte hareket ediyoruz. Sadece Bursa içinde değil, Ankara’da da güzel ilişkiler kurarak Yıldırım’daki imkanları genişletmeye gayret ediyoruz. Yıldırım, Uludağ’ın eteklerine kurulmuş, vadilerle bezenmiş güzel bir şehir. Şehir merkezi açısından ifade etmek gerekirse Bursa’nın en güzel havasının yine Yıldırım’da olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu noktada toplam 658 bin nüfusumuzla, kişi başı en az 1 metrekare olacak şekilde, Yıldırım’a yeni 658 bin metrekare aktif yeşil alan kazandıracağız. Bursa’nın ‘yeşil’ kimliğini kazanmasında pay sahibi olan Yıldırım’ın bu noktada bu kimliği koruması için yeşil alan miktarımızı artıracağız. Yıldırım’a bir diğer bakış da ilçemizin tarihi misyonu ile ilgili. Bursa denince akla Yeşil Türbe, Emirsultan, Cumalıkızık, teleferik geliyor. Bunların tamamı da Yıldırım’ın değeri. Bu anlamda ilçemiz yeşil olduğu kadar tarihi bir zenginliğe de sahip. Dolayısıyla bu vizyonla hareket etmeliyiz. Biz de işlerimizi yaparken Yıldırım’ın değerlerini referans alıyoruz” diye konuştu.
Yavuzselim Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda da bölgenin ihtiyacı olan çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “YavuzselimMahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin, mahallenin giriş ve çıkışlarıyla ilgili bir dizi düzenlemeler yapılması, yeşil alanlar kazandırılması, meydan düzenlemesi ve park yapılması ile Yavuzselimİlkokul inşaatının tamamlanması noktasında talepleri vardı. Yavuzselim İlkokulu’nun yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla da yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak. Yavuzselim’i 11 Eylül Bulvarı üzerinden Yunusemre ve Duaçınarı’na bağlayan bölgede de girişçıkış düzenlemelerini bu yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduk. Yeni yaptığımız yol ile beraber, Arabayatağı’ndan Ulus Mahallesi’ne inen bölgedeki hattı da tamamladığımızda Yavuzelim’in çevresindeki ulaşımı rahatlatmış olacağız. Bölgedeki kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, muhtarlığa, aile sağlık merkezine giden vatandaşlarımızın en önemli talebi mahalle konağının çevresinin düzenlenmesiydi. Bunu da kararlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu noktada bölgeye meydan ve park kazandırarak mahallemize yeni bir değer katmış olduk. Mahalle konağımızda oluşturduğumuz Aşıklar Otağı ile de aşıklık geleneğini yaşatmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimizden gelen talepler ışığında mahallemize değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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