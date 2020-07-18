DOSABSİAD ve TÜGİAD, BTSO’nun vizyon projelerini inceledi DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DOSABSİAD ve TÜGİAD, BTSO’nun vizyon projelerini inceledi DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

İHA

DOSABSİAD ve TÜGİAD, BTSO’nun vizyon projelerini inceledi DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Bursa’ya kazandırdığı projeler kent dinamikleri tarafından yakından incelenmeye devam ediyor. DOSABSİAD ve TÜGİAD Bursa Şubesi, BTSO MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi, Bursa Model Fabrika, BUTGEM, Mutfak Akademi ve BUTEKOM’u ziyaret etti. İş dünyası temsilcileri, hayata geçirilen projelerin tüm firmalar tarafından yakından incelenmesi gerektiğini ifade etti.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı ve Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ile dernek yöneticilerinden oluşan heyet, BTSO’nun Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) hayata geçirdiği MESYEB, Bursa Model Fabrika, BTSO Enerji Verimliliği Merkezi, BUTGEM, BTSO Mutfak Akademi ve BUTEKOM’u ziyaret etti. Söz konusu merkezlerde detaylı incelemelerde bulunan heyet, kurum yöneticilerinden yapılan çalışmalar ve iş dünyasına sunulan ayrıcalıklar hakkında detaylı bilgi aldı.
DOSABSİAD Başkanı ve TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Nilüfer Çevikel, BTSO’nun ortaya koyduğu vizyon ve projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. DOSAB sınırları içinde hayata geçen projelerin iş dünyası için Türkiye’de benzersiz bir kampüs niteliğinde olduğunu belirten Çevikel, “Bu merkezler, iş dünyamızın nitelikli istihdam, ArGe ve test hizmetleri, enerji verimliliği ve yeni normal ile mutlak hale gelen dijital dönüşüme kadar birçok alanda tüm ihtiyaçlara cevap veren nitelikte. Bursa iş dünyasına değer katan çalışmaları için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a ve BTSO Yönetim Kurulu’na tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.” dedi.
TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar da BTSO’nun kent ekonomisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda hayata geçirdiği projelerle Bursa’daki tüm işletmelere önemli bir dönüşüm fırsatı sunduğunu söyledi. Ersoy Tabaklar, “BTSO’nun hayata geçirdiği projelerin hepsinin mutlaka yerinden incelenmesi gerekiyor. Uzman kadrolarıyla firma çalışanlarına yönelik uygulamalı eğitimlerin veriliyor olması oldukça etkileyici. Bu merkezler sadece bugünün değil, kentimizin gelecekteki birçok ihtiyacına da cevap verebilecek nitelikte” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavuzselim için kurumlar arası iş birliği
YEREL HABERLER Yavuzselim için kurumlar arası iş birliği
Yaya geçidinde çarpıp kaçtı, kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Yaya geçidinde çarpıp kaçtı, kameralara yakalandı
Hırsızlar tabanları böyle yağladı Polisleri gören hırsızlar hem çaldıkları otomobili, hem ayakkabılarını bırakıp yalın ayak kaçtı
YEREL HABERLER Hırsızlar tabanları böyle yağladı Polisleri gören ...
Polisin kovaladığı terk edilen otomobilden uzun namlulu silah çıktı
YEREL HABERLER Polisin kovaladığı terk edilen otomobilden uzun ...
Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor
YEREL HABERLER Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor
Neowise kuyruklu yıldızı, Türk bayrağı ile aynı karede fotoğraflandı
YEREL HABERLER Neowise kuyruklu yıldızı, Türk bayrağı ile aynı ...
Doğanın içinde tiyatro keyfi
YEREL HABERLER Doğanın içinde tiyatro keyfi
Motosikletin yayaya çarptığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER Motosikletin yayaya çarptığı kaza, kamerada
Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı ...
Yüzünü havluyla gizleyen motosiklet hırsızı kamerada
YEREL HABERLER Yüzünü havluyla gizleyen motosiklet hırsızı kamerada
(Özel) Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu Bir birinden sevimli kediler kana kana çeşmeden akan sudan içti
YEREL HABERLER (Özel) Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu Bir ...
2 araç kafaya çarpıştı, korkudan bayılan kazazedenin kafası yarıldı
YEREL HABERLER 2 araç kafaya çarpıştı, korkudan bayılan kazazedenin ...
Manisa'dan çalındı, Bursa’da bulundu
YEREL HABERLER Manisa'dan çalındı, Bursa’da bulundu
Kamyonetin çarptığı traktör üçe bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı traktör üçe bölündü: 1 ölü, 1 ...
Hatalı sollamada can kaybı
YEREL HABERLER Hatalı sollamada can kaybı
Bursa Valiliği'nden öldürülen Suriyeli genç ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden öldürülen Suriyeli genç ile ...
Sollamak isterken, traktörü parçaladı
YEREL HABERLER Sollamak isterken, traktörü parçaladı
Bakan Akar ve Varank, 'Yerli Otomobil Fabrikası' alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Akar ve Varank, 'Yerli Otomobil Fabrikası' ...
Sıfır aldığı motosikleti böyle çaldılar 8 bin TL aldı bir gün bile kullanamadı
YEREL HABERLER Sıfır aldığı motosikleti böyle çaldılar 8 bin TL aldı ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir sporcunun ...
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin saldırısına uğrayan Hasan, öldü
YEREL HABERLER Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan ...
Müebbet ile yargılanan aile suçlamaları kabul etmedi
YEREL HABERLER Müebbet ile yargılanan aile suçlamaları kabul etmedi
Küfür etmemeleri konusunda uyardı, 4 kişiden ölümüne dayak yedi Suriyeli gencin ölümüne neden olan 4 kişi gözaltına alındı, zanlılardan birisi tutuklandı
YEREL HABERLER Küfür etmemeleri konusunda uyardı, 4 kişiden ölümüne ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X