Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde Talip Can (39), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.
Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatil yapan Talip Can, öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Kıyıdan açılan Talip Can, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Can'ın yardımına bölgedeki vatandaşlar koştu. Talip Can denizden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talip Can, kurtarılamadı. Talip Can'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT
2020-07-18 14:45:19
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