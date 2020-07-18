Bursaspor'un acı günü

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Yeşilbeyazlı kulübün basketbol takımının alt yapısında forma giyen Kadir Buğra Acar hayatını kaybetti.

Frutti Extra Bursaspor altyapısında forma giyen Kadir Buğra Acar'ın vefat ettiği öğrenildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Frutti Extra Bursaspor alt yapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda bacağından operasyon geçiren Kadir Buğra Acar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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