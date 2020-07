Varank: “Yerli otomobil çevre dostu tesisten yollara çıkacak”

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temel atmak töreninde konuşarak, “Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gururluyuz. Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Türkiye'nin otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının temel atma töreninde konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, “Yılların hayalinin Gemlik'te gerçeğe dönüşeceğini ifade ederek, "Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gururluyuz. Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu atılımların hepsinin temelinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalar ve başlatılan projeler var. Böylece bir yanda kalkınmada sınıf atlarken, diğer yanda milletimizin refahını çok daha ileri noktalara taşıdık. Türkiye, hemen hemen her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip. Planlı sanayileşmeye ev sahipliği yapan, yurdun dört bir yanına yayılmış üretim altyapılarımız var. Parlak ve yenilikçi fikirleri yeşerten, sıfırdan kurduğumuz ArGe merkezleri ve teknoparklarımız var. İşte bu kurulu altyapılar sayesinde dünya standartlarında bir yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini, hem de salgın döneminde, rekor sürede gerçekleştirebildik. Aşı ve ilaç alanındaki çalışmalarımızla, dünyada takip edilen bir ülke haline geldik. Savunma sanayindeki yüksek teknolojili ürünlerimizle, güçlü bir küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyoruz. Raylı sistemlerde büyük atılımların eşiğindeyiz. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. Hedefimiz, yüksek teknoloji üreten, hatta teknolojiye yön veren öncü ülkelerden birisi olmak” dedi.



"Hayalden gerçeğe dönüştü"

Türkiye'nin otomobilinin otomotiv endüstrisini, gelecek çağa hazırlamak için üzerinde titizlikle çalıştıklarını son derece kritik bir proje olduğunun altını çizen Varank, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletin talebini hayalden öteye geçirip gerçeğe dönüştürdü. İşi sahiplenip, neticelendirecek babayiğitler aradınız. Sizin himayenizde aralık ayında, Türkiye'nin otomobilini dünyaya tanıttık. Tanıtımdan sonra Girişim Grubu, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ekip genişletildi, Avrupa Birliği ve Çin'de tasarımlar tescillendi. Tedarikçi seçimlerinin de büyük bölümü tamamlandı. Burada bizleri heyecanlandıran bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. TOGG'un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, startup'lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin bir araba üretmenin çok daha ötesinde olduğunu dile getiren Varank, “Yenilikçi ve peşinden koşulan işlere imza atmak için illa ki büyük paralara ihtiyaç yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse, kapılar ardına kadar size açılabiliyor. İşte biz Türkiye’nin otomobili ile sektörde küresel bir marka oluşturmanın yanında, bu işe katkı sunan tedarikçilerimizin de marka olmasının önünü açıyoruz. Milli bir otomobil yapmak, işte bu yüzden çok önemli, bu yüzden çok kıymetli. Fikri ve sınai hakları size ait olmayan bir üründe, istediğiniz tedarikçiyle çalışamazsınız. Yurt dışındaki merkezden izin almadan, tek bir adım dahi atamazsınız. Türkiye’nin otomobiliyle mevcut tedarikçileri güçlendirmenin yanında, oyuna yetenekli ve kabiliyetli yeni oyuncular katacağız. Bu oyuncuları, küresel rekabete hazırlayacağız. Böylece ekosistemi, özgün bakış açımızla ve Türk imzasıyla temelden inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yakın zamanda yol haritasını da kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklayan Varank, “Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak bu planı uygulamaya başlayacağız. Bu işe liderlik eden, her daim bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hazine ve Maliye, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm bakan arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bursa’da, bize her türlü katkıyı sağlayan yereldeki yöneticilerimize, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ülkemize bu gururu yaşatan Girişim Grubunu ve CEO’muz liderliğindeki tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.



"Korona virüse rağmen işlerimizi aksatmadan devam ettirdik"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada, "Korona virüse rağmen bütün işlerimizi aksatmadan devam ettirdik. Bazı ülkeler hala normale dönmeye çalışırken biz böyle büyük bir yatırımın gerçekleştiriyoruz. Türkiye korona virüs salgınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık ve ekonomi anlamında çok başarı bir sınav verdi. Covid19 sonrası dönemde Türkiye’yi küresel ekonomide daha güçlü konumlandırmak için şimdi yatırım zamanıdır. Buradan Bursa Gemlik’ten başlatıyoruz. Hem çok kilit yeni bir teknolojide bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası bütün dünyada kabuk değiştirirken Türkiye'de masada önemli bir oyuncu haline gelecektir. Artık kazanan tarafta biz olacağız. Çünkü bu 83 milyonun otomobilidir. Sadece Türkiye'de üretilmekle kalmayacak markası, patenti, tasarımı bizim olacak. Allah’ın izni, milletin inancı Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu işi başaracağız. Yenilikte biz de varız diyoruz" dedi.



"15 yılda 22 milyar lira yatırım"

"15 yılda 22 milyar TL yatırım ile yılda 175 bin araçlık kapasiteye ulaşacağız. Allah’ın izni ile 2032’ye kadar 1 milyon adet aracı üretip halka sunmuş olacağız. Burada cumhurbaşkanının yerli otomobil vizyonuna gözlerini kırpmadan 'bizde varız' diyen ortaklarımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini sürdüren Hisarcıklıoğlu, "Bu zor dönemde Allah razı olsun 1 gün bile olsun projeye olan inançlarını kaybetmediler. Bugüne kadar otomobil ArGe'si için 700 milyon üzerinde para harcadılar. 3 yıl içinde koyacaklar 3,5 milyar TL sermaye ile de bugünden Türkiye’nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini de müjdelemiş oldular. Türkiye’de bu ortaklık modeli örnek olacak. Biz buraya fabrikadan fazlasını inşa ediyoruz. Sadece üretim üssü değil teknoloji üssü olacak. 4. sanayi devrimini, dijital dönüşümün en güzel örneklerini burada sergileyeceğiz. Dünya markası olmanın gerekliliklerini bir bir yerine getireceğiz. Oyunun kurallarını biz belirleyene kadar oyunun kurallarına uyacağız. Eğer varsa Türkiye’den yoksa dünyadan en iyilerle çalışacağız. Yatırımımıza en uygun olan planları yaptık. Oyun bozmaya çalışanlara rağmen tıkır tıkır işliyor. Görevimiz Türkiye’nin otomobilini yapmak, yerli ve milli olmaktır. Her Türk vatandaşının gurur duyacağı bir marka olmaktır. Başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağız. 2025’te yüzde 68 yerlilik oranına çıkacağız. Ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu sürece bu rakamı daha da yukarı çekeceğiz. Gemliklilerle gururlanacağız. Çevreye zarar vermeden. Gemliğe geliştirip büyüteceğiz. Zeytinin coğrafi işaret alması konusunda da Avrupa’dan tescil alacağız. Ne de olsa bizde artık Gemlikliyiz. Cumhurbaşkanımız böyle bir proje ortaya koyduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin otomobili bir otomobilden fazladır. Bu bir meydan okumadır. Planlarımızı yerine getirerek 2021 sonunda ilk aracımızı buradan sizlerin huzurunda banttan indireceğiz" dedi.

