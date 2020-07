İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı (2)- Yeniden

Gülseli KENARLIHarun UYANIKMehmet İNAN/BURSA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katıldığı törenle Bursa Gemlik´te atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TOGG ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş katıldı.

'60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

60 yıllık hayali gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

'HAMDOLSUN PROJEDE HİÇBİR KUSUR BULAMADILAR'

Hayatlarında ülke ve milletin hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanların koro halinde iftira etme yarışına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menüsünden başlatma tuşuna kadar projede açık aramaya başladılar. Otomobilin farı da, kaputu da varmış. Aslında kendi aşağılık komplekslerini de ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar. Dalga geçmek için attıkları manşetlerin hepsi, döndü dolaştı yüzlerine bulaştı" diye konuştu.

'YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Salgına rağmen yatırım yapmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika haritasını değiştirecek devasa bir tesistir. Üretilecek tüm otomobillerin AR-GE'si burada yapılacak. Fabrikamız doğrudan halkımıza hizmet edecek, çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

'BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOĞU ZAMAN ENGELLERLE, SABOTAJLARLA HATTA İHANETLERLE DOLUDUR'

"Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur" diyen Erdoğan, "Türkiye´nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Dünyada bütün başarıların arkasında azim ve mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Ülkemizin özellikle ekonomi, dış politika ve ticarette gelişime giden yolları hep gizli bir elle engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi de son derece basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır" dedi.

'DENİZİN DİBİNDEN İNCİ ÇIKARMAK İSTEYEN VURGUN YEMEĞİ GÖZE ALMALIDIR'

"CHP medyası olmuştur. O dönemin CHP zihniyetteki gazetelerini açıp baktığımızda `boş lakırtı´ diyor. Kaynak israfı diyen CHP´li siyasetçileri görüyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Bunlar gibi yazı, manşet bir utanç vesikası olarak arşivlerimizde duruyor. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeği göze almalıdır. Biz de vurgun yemeği göze aldık, alacağız" diye konuştu.

'SON 18 YILDA HEM ŞEYTAN TAŞLADIK HEM DE TAVAF YAPTIK'

Devrim otomobilinin de basit sebeplerle kaldırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ürettiğini tüm dünyaya ihraç etmek istememiz hep engellenmiştir. Korku lobisi hep işe geçmiştir. Şükrü Er karşılaştığı zorlukları, 'Tartışmanın bir tarafında yaparız diye müteşebbisler diğer tarafta yapamazsınız diyenler vardı. Birinciler akla sığınıyordu. İkinciler telaş içinde propaganda için her şeyi harcama yapıyordu" diyor. Devrim otomobili ithalatçı çevreler tarafından engellendi. Bizi engelleyenler tıpkı bugün olduğu gibi CHP zihniyeti idi. Denizin dibinden inci çıkarmak için vurgun yemeye razı olmak gerekir. Son 18 senede ne başardıysak tehditlere sabotajlara rağmen başardık. İnsanımıza tepeden bakan anlayışa karşı gelerek bugünlere geldik. Son 18 yılda hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sıkıntıların sorunların büyüklükleri karşısında geri adım atmadık. Sonunda biz 5 yiğit adamla yola çıktık. CHP'nin takoz siyasetine rağmen ülkemizin sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda geliştirdik."

4 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM

"Salgın döneminde hem yatırımlar yaparken, 78´i Türkiye´de olan tedarikçi firmaların yüzde 93´nü tamamladık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarım tescil süreçleri devam ediyor. Bugün ise Bismillah diyerek tesisimizin inşasına hep birlikte başlıyoruz. Burası çok önemli sadece yeşil Bursa değil, Payitaht Bursa. Aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Avrupa´nın ilk doğuştan elektrikli SUV aracını piyasaya sunacağız. 4 binin üzerinde insanımız istihdam edilecek. Dolaylı istihdamı düşündüğümüzde bu sayı çok daha fazla olacak. Bölgedeki üniversitelerle iş birliği halinde yenilikçi fikirlerin önünü açacağız. Şimdiden Türkiye´nin otomobili yola çıkıyor. Bu tedarikçilerinin arasında daha önce hiç büyük bir firmayla çalışmamış genç filizler katıldı. Geri görüş kameralarından bir dünya markası çıkarabileceğimiz gibi Türkiye´nin otomobilinin alameti farikası elektrikli olmasıdır."

LİTYUM ÜRETİMİ

Eti Maden işletmesinin 23 yıldır bor madenlerinde lityum üretmeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Pilot üretim tesisinin çalışmasını tamamladık. Durmak yok yola devam. Türkiye´nin Eti Maden ile lityumun tamamını üretme imkanı var" diye konuştu.

'İLK 6 AYDA SANAYİ SİCİLİNE 7 BİN İŞLETME KAYDOLDU'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk 6 ayda sanayi siciline 7 bin işletme kaydoldu yani üretime başladık. Yurdun 4 bir yanında yeni işletmeler faaliyete geçti. Sadece Haziran ayında 1421 sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı geçen yıla göre yüzde 91´lik bir artış anlamına geliyor" dedi.

VARANK: HEDEFİMİZ İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETEN HATTA TEKNOLOJİYE YÖN VEREN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise törende yaptığı konuşmada, "Hedefimiz ileri teknoloji üreten hatta teknolojiye yön veren ülkelerden biri olmak" diyerek, "Biz Türkiye´nin otomobili ile küresel bir marka oluşturmanın yanında tedarikçilerinde marka olmasının önünü açıyoruz. Oyuna yetenekli ve kabiliyetli yeni oyuncular katacağız, bu oyuncuları küresel rekabete hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

HİSRACIKLIOĞLU: İNŞALLAH 2021´İN BAŞINDA İLK OTOMOBİLİMİZİ BANTTAN İNDİRECEĞİZ

"Türkiye´nin otomobili meydan okumadır, teknolojik dönüşümdür" diyen Rifat Hisracıklıoğlu da, "Biz bu inançla TOBB olarak işimizin başındayız. Geçtiğimiz yılın başında otomobilimizi yaptık, şimdi de üretime geçiyoruz, inşallah 2021´in başında ilk otomobilimizi banttan indireceğiz" dedi.

TESİSLERİN İLK BETONU DÖKÜLDÜ

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tesislerin temeli atmak için butona bastı ve mikserler ilk betonu dökmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Hayırlı olsun" dedi. Butona basma töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

TESİS HAKKINDA

TOGG Tesisi 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine kuruluyor. İnşaatın 18 ayda tamamlanması ve 2021 yılı içerisinde hat montajlarına başlanılması hedefleniyor. TOGG Tesislerinde 2023 yılına kadar kademeli olarak 4 bin 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. TOGG Tesisi, TOGG´un 'Mobilite Ekosistemi' kurulması hedefinin en önemli ayaklarından birisi olacak. Tesiste, 2022 yılı sonunda seri üretim ilk aracını banttan indirmesinin ardından 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet aracı dünya otomotiv piyasası ile buluşturacak. TOGG Tesisi´ne özel olarak hafta içerisinde bir de kampanya başlatıldı ve tüm Türkiye bu heyecana ortak edildi. Bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler için `yeniliktebendevarim.com´ internet sitesi üzerinden isimlerini yazma, görsel oluşturma ve paylaşma imkanı yaratıldı. Şu ana kadar yüz binlerce kişi ismini bu tarihi ana ortak olmak için kaydetti. Bu site üzerinden kaydolanların isimleri bir kapsül aracılığıyla bu tesisin temelinde olacak. Kampanya 18 Temmuz Cumartesi 21.30´a kadar devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Gülseli KENARLIHarun UYANIKMehmet İNAN

2020-07-18



