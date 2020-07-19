(Özel) Halı sahada kalp krizi geçiren genci sağlıkçı arkadaşları kurtaramadı Halı saha maçından sedye üzerinde kalp masajı yaparak çıktılar

Bursa’da halı sahada kalp krizi geçiren sağlıkçı genci, arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yaparak hastaneye götürdü. Genç adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Mihraplı Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada kasıklarına gelen top sonucu arkadaşları tarafından zıplaması gerektiği söylenen Ulaş Bektaş daha sonra kale direğinin dibine oturarak kendine geldi. Kısa bir süre sonra kalp krizi geçiren Bektaş’a aynı hastanede görevli arkadaşlarından biri 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Arkadaşları bu sırada 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansına taşınan Bektaş’a bir arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yapmaya devam etti. O anlar kameralara anbean yansıdı. Çalıştığı özel hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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