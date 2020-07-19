Covid-19 temaslı kişilere evlerde sıkı takip

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa'da ağır belirtileri olmayan ancak ihtimal ya da kesin vaka ile teması olan kişilerin 14 gün süreyle evlerinde sıkı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Covid19 Çalışma Rehberi’ne göre ağır belirtileri olmayan ancak ihtimal ya da kesin vaka ile teması olan kişilerin 14 gün süreyle izlendiğini belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, tespit edilen tüm yakın temaslı tanımına uyan kişilerin liste haline getirilerek, son yakın temaslarından sonraki 14 gün boyunca takip edildiklerini belirtti. Yakın temaslıların özellikle ateş ve solunum belirtileri açısından izlendiği belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Bu kişileri, titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma ve diğer belirtileri de dikkate alınarak, telefonla arıyoruz ya da gerekirse evde ziyaret ediyoruz. Yakın temaslıların başka bir sebeple hastaneye yatışı gerekmiyorsa, 14 gün boyunca evde kalması ve toplu alanlardan uzak durmasını istiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı Covid19 Rehberi’nde yapılan güncellemeye göre titreme, vücut ağrıları, boğaz ağrısı gibi ağır belirtileri olan yakın temaslılardan filyasyon ekibince sürüntü alındığı bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Aynı şekilde hane halkı yedinci gününde de filyasyon ekiplerince ziyaret edilerek, evdeki 60 yaş üstü ve Comorbit hastalığı olanlar ile yakın temaslılardan belirtileri olan var ise onlardan da sürüntü alıyor. Takibimiz bu şekilde aralıksız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Her pozitif hastanın hastanede yatarak tedavi görmesi gerekmediğinin altını çizen Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İhtimal veya hafif seyirli vakaların tedavileri düzenlenerek, evde izlemi yapılıyor ve 6'ncı günde ziyaret edilerek, sürüntü örnekleri alınıyor. Evde izlem sadece ülkemizde değil dünyada da kullanan bir sistem. Hafif vakaların hastanede yatırılması hastalar içinde uygun değil. Evde izlenen hastaların evde izolasyonu çok önemli. Bu hastalar, evde tedavileri sırasında evden dışarı çıkmaması, ziyaretçi kabul etmemesi, aynı evde yaşayan kişilerle maskesiz ve en az 1,5 metre mesafe bırakmalılar. Hatta mümkünse ayrı odalarda yaşayıp temizlik kurallarına dikkat etmeliler."

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