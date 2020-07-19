BAREM Avrupa'nın gözdesi oldu Korona salgınında terk edilen Avrupalı yaşlılar Bursa'ya gelmek istiyor

Osmangazi Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla hayata geçirdiği 'Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi' (BAREM), özellikle salgın sürecinde yaşlıların tedavisinde büyük sıkıntılar yaşayan Avrupa ülkelerinin ilgisini çekiyor. Sosyal belediyecilikte zirve olan ve inşaat çalışmalarında sona gelinen örnek projeyi yurt içi ve yurt dışından birçok kurum yakından inceliyor.

Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan BAREM’i yakın bir zamanda Bursa’ya kazandırmaya hazırlanıyor. Demirtaş’ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edilen merkez, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere 500 kişiye hizmet verecek. Engelli ve yaşlıların hayatına değer katacak BAREM, ayrıca; müzik, tiyatro gibi aktivitelere imkan sağlayacak salonları, el becerilerini ve hobileri geliştirecek kurslar, ekilip biçilebilen bahçesi ile huzurun ve kaliteli yaşamın merkezi olacak.

BAREM’in kendi alanında Türkiye’de ilk olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu özel projenin öneminin salgın süreci ile birlikte daha da arttığına dikkat çekti. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadeleyi Türkiye’nin başarıyla yürüttüğünü ancak Avrupa ülkelerinin bu süreçte sınıfta kaldığını vurgulayan Dündar, “Salgın sürecinde Avrupa’daki yaşlı ve engelli hastalar, kendi kaderine terk edildi. Sağlık altyapılarının yetersiz olduğunu görerek yeni arayışa girdiler. Dolayısıyla bizim hayata geçirdiğimiz BAREM gibi merkezler daha da önem kazanmaya başladı. Daha şimdiden yerli ve yabancı birçok kurum bu projemizi incelemeye geliyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet verecek bu merkezimizde kalmak için şimdiden talepler var” dedi.

BAREM’deki inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve ince işçiliklerin devam ettiğini anlatan Başkan Dündar, “Merkezin örnek odaları hazırlandı. BAREM, tam anlamıyla bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Eğitim atölyeleri, burada kalan vatandaşlarımızın hobi bahçelerinde vakit geçirebilecekleri ve aileleriyle buluşacakları alanlar olacak. Toplumda çok önemli bir soruna çözüm üretip, ihtiyaçlara cevap verecek bu güzel merkezi en kısa zamanda hizmete sunacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.