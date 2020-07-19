Çelik fabrikasında boruların altında kalan işçi öldü

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Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),(DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesindeki çelik fabrikasında, çalıştığı sırada çelik boruların altında kalan işçi Yasin Çolak (45), hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gemlik´te bulunan çelik imalat fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik borular düşen işçi Yasin Çolak, ağır yaralandı. Çolak, iş arkadaşları tarafından boruların altından çıkartıldı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Çolak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Çolak´ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-07-19 13:21:09



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