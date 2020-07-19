Bursa TB Başkanı Matlı: "TOGG’u yollarda görmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, temeli Gemlik’te atılan fabrikada üretilecek TOGG’un, Türkiye’nin dünya otomotiv liginde yer almasını sağlayacağını belirterek, “2022 yılında banttan indireceğimiz Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u yollarda görmeyi büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Yerli otomobilin Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), Bursa’da üretim yapacağı “TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin temelini tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı görkemli bir törenle attık. Toplam bedeli 22 milyar lira olacak yerli otomobil projesi hem ülke ekonomisine hem de Bursa`mıza çok büyük katkı sağlayacaktır. Bizlere bu gururu ve sevinci yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimize, bakanlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile 5 babayiğidimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“TOGG, bir otomobilden çok daha fazlası”

Tanıtımı yapıldığı ilk andan itibaren dünyada büyük ses getiren ve 83 milyonun sahiplenerek gurur duyduğu TOGG’un bir otomobilden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Özer Matlı, “Hızlı bir şekilde kabuk değiştirerek dijital dönüşüm geçiren otomotiv dünyasında Türkiye, TOGG ile artık önemli bir oyun kurucu haline gelecek. Gemlik’te temeli atılan yerli otomobil fabrikası sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda bir teknoloji üssü olacak. Türkiye’nin otomobili ülkemizin dijital ekonomiye geçişinin en önemli örneğidir” dedi.



“Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya 50 milyar Euro`luk katkı sağlayacak”

Başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacak olan TOGG’un toplam proje bedelinin 22 milyar lira olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, “Türkiye’nin gururu olan projenin 2032 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılaya 50 milyar Euro katkı sağlaması, cari açığı 7 milyar Euro azaltması bekleniyor. Doğrudan 4 bin 300 kişiye iş imkânı oluşturacak proje, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşturacak. Çalışan ihtiyacının büyük bir kısmı Gemlik ve çevre ilçelerden karşılanacak olan dev proje, Gemlik’i geliştirip büyütecek. Yerli ve milli otomobilimizin Bursa`ya geliş süreci boyunca yürütülen lobi faaliyetlerinde, TOBB Yönetiminde bulunmamızın da katkısı oldu ise ne mutlu bize. Artık bir “Bursa Markası” olan ve “Yeni Lige Yolculuk” ta odağında, teknoloji, ArGe ve mobilite ekosistemi olan, akıllı ve çevreye duyarlı tüm değerleri aynı çatı altında buluşturan TOGG`un, Ülkemize ve Bursa`mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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