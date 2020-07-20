Hava almak için çıktığı balkondan düşüp, yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Furkan K. (15), hava almak için çıktığı 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşünce yaralandı.

Olay, dün akşam Esentepe Mahallesi Akpınar Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Furkan K., 2'nci kattaki evlerinin balkonuna hava almak için çıktı ancak dengesini kaybederek balkondan düştü. Yaralanan Furkan K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-20 09:44:19



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