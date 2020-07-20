Maskesi çenesinde girdiği iş hanından cüzdan çalıp kaçtı



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, çenesinin altında maskeyle girdiği iş hanında, görevlinin çekmeceye bıraktığı cüzdan ile gözlükleri alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanında görevli Hüseyin Noyan (33), cüzdanı ile gözlüklerini çekmeceye bırakıp, lavobaya gitti. Bu sırada iş hanına giren bir kişi, görevlinin çekmecesine yöneldi. Cüzdan ile gözlükleri alıp, kaçtı. Lavabodan döndükten sonra cüzdanı ile gözlüklerinin olmadığını fark eden Noyan, güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlık olayının yaşandığını anladı. Polise şikayetçi olan Noyan'ın cüzdanında bin lira olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-07-20 10:59:31



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