Kurban satış yerleri sinek ve mikroplara karşı ilaçlandı

Osmangazi Belediyesi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde insan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, ilçedeki kurban satış yerlerini sineklere ve mikroplara karşı düzenli olarak ilaçlıyor.

Kurban bayramında vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi adına Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Veysel Karani Mahallesi’ndeki modern kurban satış ve kesim kompleksinde kurbanlık satışları başladı. Geçit Mahallesi’nde de kurban satış alanı oluşturan Osmangazi Belediyesi, her iki noktayı sinek oluşumuna ve mikroplara karşı düzenli olarak ilaçlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, rezidüzel ilaçlama yöntemi ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bulunduğu kotraların içerisi ve çevresi ilaçlandı. Ayrıca kotraların içerisine, yaydığı koku ile sinekleri çeken ve içerisinde hapsolmasını sağlayan 350 karasinek tuzağı yerleştirildi.

Sinek oluşumuna ve mikroplara karşı yürütülen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı olan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor. Modern araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar ile vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi amaçlanıyor. Çalışmalar hem satış yapan hayvan sahipleri hem de kurbanlık alan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca karasinek üremesine engel olmak adına hayvan satış yerlerinde oluşan gübreler de her gün toplanıyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Müdürü Dilek Yosun, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurbanlık satış alanlarının sineklere karşı her gün düzenli olarak ilaçlandığını ifade eden Yosun, “Belediyemiz tarafından Veysel Karani ve Geçit Mahallelerinde kurbanlık satış alanı olarak belirlenen noktalardaki kotralara karasinek tuzakları yerleştirdik. Ekiplerimiz, düzenli olarak pülverizatörlerimizle rezidüzel ilaçlama yapıyor. Ayrıca müdürlüğümüzde görevli veteriner hekimlerimiz, hayvan sahipleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayvanların sağlıkları ile de yakından ilgileniyor” dedi.

