Bosch fabrikasında işçiler zehirlendi Akşam yemeğinin ardından zehirlendikleri iddia edilen yüzün üzerinde işçi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Bosch fabrikasında akşam yemeğinin ardından zehirlendikleri iddia edilen yüzün üzerinde işçi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesindeki Bosch fabrikasında çalışan işçilerin, bir kısmı akşam yemeğinin ardından yüksek ateş, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tedavileri tamamlanan işçiler mesailerine geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.