Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 150 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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