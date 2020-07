İnegöl'de arazi yolları temizleniyor

İnegöl Belediyesi, kırsal alanda çiftçinin daha sağlıklı şekilde üretimini gerçekleştirebilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da arazi yollarının bakım ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 46 mahallede tamamlanan çalışmayı Çiftlik Mahallesinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, kalıcı çözümlerin getirilmesi noktasında da çalıştıklarını söyledi.

Hem merkezde hem kırsalda hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte kışın zarar gören arazi yollarının bakımı ve temizlenmesi çalışmalarına start vermişti. Şuana kadar 46 köyde arazi yollarında çalışma tamamlandı. Çiftlik kırsal mahallesinde süren çalışmaları, Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

Kalıcı çözümler için çalışmalar sürüyor

Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Eşref Yiğit ile meclis üyelerinin de katıldığı incelemede yapılan çalışma yerinde görüldü. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Kırsal mahallelerimizdeki arazi yollarının açılması, temizlenmesiyle ilgili şuan Çiftlik Mahallemizdeyiz. Çalışma arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz ve muhtarımızla beraberiz. Her yıl düzenli olarak arazilerin hava ve iklim koşullarından kaynaklı bozulmasından dolayı iş makinelerimizle araziye girişleri rahatlatabilmek adına çalışmalar yapılıyor. 91 köyümüzün tamamında ihtiyaç olan bir konu bu. Burada vatandaşımızın özellikle araziye girerek yapması gereken çalışmaları rahat ve sağlıklı şekilde yapıyor olması lazım. Ürününü, hasadını alacağı dönemde aynı şekilde zamanlamasını kaçırmadan yapıyor olması lazım. Dolayısıyla bunlar da birkaç ay içerisinde tüm tarımla uğraşan herkesin ortak ihtiyacı. Burada kalıcı çözümler üretmek adına da çalışmalar yapıyoruz. İnşallah malzeme serimi yaparak her yıl belli arazilerin giriş çıkışlarını konforlu hale getirmek için ayrıca bir çalışma yürüteceğiz” dedi.

46 mahallede çalışma tamamlandı

Şuana kadar 46 kırsal mahallede çalışmaların tamamlandığına değinen Taban, “Bugün sembolik olarak Çiftlik Mahallemizdeyiz. Ancak tüm mahallelerimizde arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyorlar. Şuana kadar da 46 kırsal mahallemizde 3 greyder ve iş makineleriyle arkadaşlarımız gerekli tesfiye çalışmalarını yaptılar. 10 köyümüzde daha çalışmalar sürüyor. İnşallah kalıcı çözümleri de bu çalışmaların arkasından getirmiş olacağız” diye konuştu.

Kırsalı önemsediklerini de vurgulayan Taban, şöyle devam etti: “Kırsalı önemsiyoruz çünkü kırsal gıda maddelerimizin temin edildiği yerler. Burada ekilip içilecek ki merkezde evlerin mutfağına kadar girsin gıda ürünleri. Bulunduğumuz Çiftlik köyümüz de şehre 10 kilometre uzaklıkta doğa harikası bir yer. Orman ve meyve bahçeleri içerisinde bir köy. Müthiş bereketli topraklar. Vatandaşımız da bu noktada gayretli, çalışıyorlar. İnşallah güzel şeyler olacak. Vatandaşlarımızın da buradaki imkanlarını arttırarak onlara ekonomilerine ve aile bütçelerine katkı koymuş olacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.