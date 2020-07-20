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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan kene uyarısı

İHA

Kene ısırmasına karşı kırsal alanlar, hayvan barınakları ve tarım arazilerine gidenlerin mümkün olduğunca vücudunda açık kısım kalmamasına özen göstermesi gerektiğini dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı'dan kene uyarısı

Kene ısırmasına karşı kırsal alanlar, hayvan barınakları ve tarım arazilerine gidenlerin mümkün olduğunca vücudunda açık kısım kalmamasına özen göstermesi gerektiğini dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kenelerin insan vucüduna tutunması sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, özellikle; tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, çobanlar, mezbaha çalışanları, veterinerler, piknik yapanlar, korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanların risk altında olduğunu belirtti.
Kenelerin daha kolay fark edilmesi nedeniyle açık renkli elbiseleri giymeyi tercih etmesi gerektiğine işaret eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Kırsal alanlar, hayvan barınakları ve tarım arazileri ile bu tip yerlere gidenlerin mümkün olduğunca vücudunda açık kısım kalmamasına özen göstermesi gerekmektedir. Ayrıca kenelerin vücuda girebileceği yerlerin kapatılması, örneğin pantolon paçalarının çorap içine sokulması, çizme giyilmesi gibi önlemlerin de alınması gerekmektedir. Kırsal alandan, orman kenarından ve tarladan dönüşte mutlaka vücut ve elbiseler kontrol edilmeli kene olup olmadığı araştırılmalıdır.” şeklinde konuştu.
Tıbbi Yardıma Başvurun
Kenelerin çıplak elle çıkartılmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Eldiven, naylon poşet veya bez parçası ile tutularak ya da ince uçlu bir pens veya varsa kene çıkartma kartı ile ezilmeden çıkarılmalıdır. Çıkartılamıyorsa en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkartılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar azalır.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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