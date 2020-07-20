Sean Kilpatrick, TOFAŞ'ta

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında üçüncü yabancı oyuncu transferini NBA patentli şutör gard Sean Kilpatrick´i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ta yeni sezon kadro yapılanma çalışmaları devam ediyor. Mavi Yeşilliler bu kapsamda, geçtiğimiz sezonu KK Buducnost Voli´de geçiren NBA patentli şutör gard Sean Kilpatrick ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini University of Cincinnati´de geçiren, 2014 yılında katıldığı NBA draftlarında draft edilmese de 2016´da Brooklyn Nets´ten kontrat almayı başaran Kilpatrick, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi´nde 2014-2017 yılları arasında toplam 157 maça çıkarak 10.3 sayı-2.7 ribaund-1.5 asist ortalamalarını tutturdu.
İlk Avrupa deneyimini ise 2018-2019 sezonunda Euroleague ekibi Panathinaikos ile birlikte yaşayan 1990 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Amerikalı oyuncu, COVID-19 pandemisi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda Karadağ takımlarından KK Buducnost Voli formasıyla Adriyatik Ligi´nde 13 maçta 9.1 sayı-2.9 ribaund-1.8 asist; Eurocup´ta ise 2 maçta 16.5 sayı-2.5 ribaund-3.5 asist ortalamalarını sergilemişti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-20 17:01:24
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