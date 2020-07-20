Nilüferli paraşütçüden Türkiye birinciliği

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması’na katılan Nilüfer Belediyesporlu pilot Aleyna Özel, Kadınlar kategorisinde Türkiye birincisi, Özel Genel Klasman’da da Türkiye üçüncüsü oldu. Özel, aldığı derecelerle sevindirirken, yarışlara katılan takım kaptanı Erol Aslantaş ise geçirdiği talihsiz kaza ile üzdü.

Nilüfer Belediyesispor paraşütçüleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Trabzon’un Ortahisar ilçesinde düzenlenen "Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması"na katılarak Nilüfer’i başarıyla temsil ettiler.

10 ilden 45 sporcunun katıldığı şampiyonada Nilüfer Belediyesporlu genç paraşütçü Aleyna Özel, yaptığı atlayışlar ile “Kadınlar” kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Aleyna Özel ayrıca Genel Klasman’da da Türkiye üçüncüsü oldu.

Aleyna Özel elde ettiği başarılarla sevindirirken, Nilüfer Belediyespor ve Milli Takım’ın başarılı sporcusu Erol Aslantaş ise iniş sırasında geçirdiği kaza ile herkesi üzdü. İki ayak bileği kırılan Aslantaş tedavi altına alındı. Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Erol Aslantaş’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, genç sporcu Aleyna Özel’i ise başarılarından dolayı kutladı.

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