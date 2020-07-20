Samanlıkta çıkan yangın köylüler sayesinde evlere sıçramadan söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İznik ilçesi Orhaniye köyünde samanlıkta çıkan yangın, köylülerin itfaiye gelen kadar müdahalesi sayesinde evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İznik'in Orhaniye köyünde Özkan Kç adlı vatandaşa ait samanlıkta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Traktörlerinin arkasına bağladıkları ilaç ve su tankerleri ile olay yerine giden köylüler, yanan samanlığa müdahale ederek alevlerin bitişikteki evlere sıçramasını engelledi. Köylülerin imece usulü müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri de bölgeye ulaştı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.