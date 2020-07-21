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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa barajlarında son durum

İHA

Bursa'nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı, yıl sonuna kadar şehrin su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa'nın yaklaşık 5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.

Bursa barajlarında son durum

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajların doluluk oranı, yıl sonuna kadar şehrin su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaştı. Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın yaklaşık 5 ay kadar yetecek suyu olduğu belirtildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 42, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 69 olarak tespit edildi.
Toplam su hacminin 46 milyon 354 bin 741 metreküp olduğu, şehre verilen su miktarının ise toplam 440 bin 471 metreküp olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı başına kadar sıkıntı yaşanmayacağı belirtilirken, yetkililer ise vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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