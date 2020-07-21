Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 57 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.A. ve E.A. isimli 2 kişinin İstanbul´dan getirdikleri tarihi eser niteliğindeki sikkeleri Bursa´da satacakları yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. O.A. ile E.A., merkez Yıldırım ilçesindeki bir evde tarihi eserleri satmaya hazırlanırken yakalandı. Evde yapılan aramada 57 tarihi sikke ve 8 tarihi obje ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-07-21 10:16:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.