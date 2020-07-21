Bursa'da korkutan anız yangını 2 yılan boğularak can verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi'nde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu iki yılan boğularak telef oldu.
Alınan bilgiye göre olay, Yenişehir ilçesine bağlı Çiçeközü Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle bölgede bulunan tarlalık alanda anız yangını meydana geldi. Yangın sonucu İnegöl'den ekipler gönderildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekibi yangına müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangın sonucu iki yılan boğularak telef oldu. Anız yangını nedeniyle ekili alan da zarar gördü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.