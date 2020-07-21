Kanseri tanımak artık daha kolay

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oktay Sarı, PET/CT ile kanserli hücrelerde oluşan değişiklikleri görüntüleyerek erken teşhis koymanın mümkün olabildiğini söyledi.

İnsanlığın kanserle savaşı sürerken tıp teknolojisindeki ilerlemeler, erken teşhis ve tedavi için büyük avantajlar sağlıyor. Yeni nesil görüntüleme yöntemlerinin bugün olduğu gibi gelecekte de çok önemli olacağını kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oktay Sarı, “Yeni nesil görüntüleme tekniklerinden PET/CT, kanser vakalarının teşhisinde kullanılan çok önemli yöntemlerinden biridir. Bünyesinde barındırdığı bilgisayarlı tomografi (CT) ile organların anatomik görüntüsünü verirken PET ile de kanser hücrelerinin metabolizması hakkında bilgi sağlar. Kanserde en yaygın kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: Kanserin tespit edilmesi ve teşhis konulması. Kanserin vücutta dağılımının belirlenmesi. Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavilerinin etkinliklerinin değerlendirilmesi. Hastalığın seyri hakkında tahminde bulunulması. Kanserli olduğu düşünülen dokudaki canlılığın tespit edilmesi” dedi.

Prof. Dr. Oktay Sarı, nükleer tıpta yaptıkları PET/CT taramaları ile bir anlamda klinisyenlere yardımcı olduklarını da şu sözlerle anlattı:

“PET cihazının özellikle kanserin teşhisi, yayılımı ve hangi dokuda olduğunu gösterme fonksiyonları vardır. Hastaya önce radyoaktif madde enjekte edilip ardından cihazda görüntüleme yapılıyor. Hem tüm vücut tomografisi çekilmiş oluyor hem de tüm vücut PET görüntülemesi elde ediliyor. Cihaz, iki görüntüyü üst üste ekleyince karşımıza füzyon görüntü çıkıyor. Böylece tümör belirlenirse, büyüklüğü ve aktivitesi hakkında bilgiler verebiliyoruz. Bunlar hasta için çok önemli bilgiler. Kanserli hücrenin metabolik boyutunda azalma ya da artış olup olmadığını da onkolog meslektaşlarımızla değerlendiriyoruz. Buna göre, hasta için en faydalı tedavi yol haritası ortaya çıkarılıyor.”

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