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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 260 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 260 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bursa'da 260 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 260 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Şahinköy Mahallesi Değirmenbağırı mevkiinde bulunan K.E. isimli şahsın çiftlik evinde Ş.E. isimli şahıs ile birlikte kaçak tütün ile sigara filtresi (makoron) bulundurduğu haberinin alınması üzerine jandarma ekipleri düğmeye bastı. K.E.'nin ikametinde yapılan arama sonucunda ise, 7 çuval içerisinde 260 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, ikametin yan tarafında bulunan ahır bölümünde yapılan aramada değişik markalara ait bin 725 koli 86 bin 250 karton, 17 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve şarjör içerisinde 11 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında 5607 SKM, 4733 SKM, 6136 SKM, 2521 SKM ve 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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