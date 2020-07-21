Bursaspor, Adana Demir mesaisine başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, PlayOff müsabakasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

PlayOff yarı final ilk maçında çarşamba günü Adana Demirspor ile karşılaşacak yeşilbeyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından paspress çalışmaları yapan oyuncular son bölümde ise taktik çalıştı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.