Bursaspor'un test sonuçları negatif

TFF 1. Lig PlayOff maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig'de PlayOff karşılaşmasında çarşamba günü Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşilbeyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize bu sabah yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

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