Belediyesporlu dağcılar 3 günde 3 zirveye tırmandı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı dağcıları, Niğde Aladağlarda 3 günde 3 zorlu zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Faaliyet sonrası Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret edildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı dağcıları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Niğde Aladağlarda yapılan 3 günlük etkinlikte, dağcılar 3 zorlu zirve tırmanışını başarıyla tamamladı. Gurup liderliğini Türkiye Dağcılık Federasyonu 3. Kademe Antrenörü Hasan Hüseyin Boğaz’ın üstlendiği etkinlikte, faaliyet sorumlusu olarak Diler Yalaza yer aldı. Belediyespor dağcıları; Yavuz Bayram, Yavuz Türk, Fevzi Çetin, Mücahit Olluçay ve Müjdat Yalçınsoy’un bulunduğu ekipte, kamp sorumluluğunu ise Zeynep Yalçınsoy üstlendi. 14 Temmuz akşamı saat 20.45’te İnegöl Belediye Spor Salonu önünden yola çıkan dağcılar, sabah erken saatte Niğde Aladağlar milli parkında Emli vadisi kamp alanına ulaşarak kamp kurup, ardından 15 Temmuz zirve faaliyeti için saat 08.45’te 3 bin 560 rakımda bulunan Eznevit Zirveye ulaşmak üzer yola çıktı. Aladağların zor zirvelerinden biri olan Eznevit zirveye 15 Temmuz Şehitlerini anmak için ulaşan dağcılar, bayrak açıp zirve defterine İnegöl Belediyespor’un imzasını attıktan sonra akşam saat 20.30’da kamp alanına vardı.

16 Temmuz Perşembe günü de 6 saatlik bir faaliyetle Kaletepe Zirve tırmanışı gerçekleştirildi. 17 Temmuz Cuma günü ise 04.15’te 3 bin 150 rakımdaki Lahitkaya Zirve için yola çıkan dağcılar, son zirvelerini de tamamlayıp saat 17.00’da kampa başarı ile geri döndüler. İnegöl Belediyespor dağcıları, 3 günde 3 zorlu zirveye başarıyla tırmanıp İnegöl Belediyespor bayrağını dalgalandırdı.

Ekip, faaliyet dönüşü Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi şehitliğinde yatan 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in kabrini de ziyaret ederek ile faaliyetlerini tamamladı.

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