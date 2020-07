İrfan Buz: "Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz"

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Adana’da istediğimiz sonucu almak ve finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Takımın başında bulunduğu 2025 günlük süreçte tüm oyucularını tanıma fırsatı bulduğunu belirten Buz, "Son dönemeçte neler yapabileceklerini çok net şekilde gördük. Bizim de belli stratejilerimiz var. Herkes şunu çok iyi bilsin ki her şeyi biliyoruz. Bursaspor taraftarının beklentisini karşılayacak şekilde çarşamba günü iyi performansla ilk ayağı oynayıp ardından Adana’da istediğimiz sonucu almak ve finale çıkmak istiyoruz. Sonrasında da Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Futbolcularımız her şeyini ortaya koyacaklar"

Her türlü stratejik planlarının hazır olduğunu ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Stratejik olarak doğruları yapmak durumundasınız. Bir tarafta oyun anlamında doğruları yapacaksınız diğer taraftan agresif olmanız gerekiyor. Çünkü hedefiniz var. Dengeli olmanız gerekiyor. Coşkulu, baskılı, rakibi iyi analiz edip bunu yapmamız gerekiyor. Önemli olan Bursaspor’un yani bizim neler yaptığımız. Futbolcularımız bunun bilincinde. Futbolcularımıza inanın. Her şeylerini ortaya koyacaklar. Bunu yüzde yüz idrak ettiler" diye konuştu.



"Keşke taraftarımız yanımızda olsa"

İrfan Buz, taraftarı da çok özlediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu her zaman söylüyorum. Keşke taraftarımız yanımızda olsa. Onlar bizim için itici güç. Her takıma böylesi büyük taraftar nasip olmaz. Çok farklı bir durum. Onların duaları da bizim için önemli. Bize inansınlar. Taraftarımızı çok özledim. İçimiz buruk. Bunu gerçekleştirdiğimizde bunu onlarla birlikte kutlamak istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarının beklentilerine karşılık vermek istiyoruz. Artık top futbolcularda. Biz takıma yardımcı oluyoruz hazırlıyoruz, onlar da eylemi gerçekleştirecek."

