ULUYÖS 2020 sınavları başarıyla tamamlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) her yıl gerçekleştirdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci sınavları bu yıl da başarı ile tamamlandı. Azerbaycan’da ilk kez online olarak gerçekleştirilen, Türkiye’de ise 8 farklı merkezde düzenlenen ULUYÖS sınavlarına COVİD19 önlemleri damga vurdu.

BUÜ tarafından 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Azerbaycan’da ilk kez online olarak, 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü ise Türkiye’de 8 farklı merkezde yapılan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS) başarıyla gerçekleştirildi. 25 Nisan 2020 tarihinde yurtiçi sınav merkezlerinde ve yurtdışında 16 ülke 25 merkezde yapılması planlanan ancak Covid19 salgını nedeniyle alınan ulusal ve uluslararası önlemlerden dolayı yurtdışında AzerbaycanBakü sınavı merkezi hariç 24 merkezdeki sınavların iptal edildiği ULUYÖS 2020 yurt dışı sınavı, 11 Temmuz 2020 tarihinde Azerbaycan hükümetinin sokağa çıkma ve ülkeye giriş çıkışlarda getirdiği kısıtlama nedeniyle ilk kez online olarak yapıldı.

Sınavlarda sosyal mesafe hassasiyeti

ULUYÖS 2020 sınavı Türkiye ayağı ise BUÜ tarafından daha önce duyurulduğu gibi 18 Temmuz 2020 tarihinde Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Van ve Antalya olmak üzere toplamda 8 merkezde 5305 uluslararası öğrencinin katılımı ile başarıyla gerçekleştirildi. Tüm sınav düzenlemelerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlar tarafından salgın döneminde toplum sağlığını korumak adına duyurulan maske kullanımı, hijyen ve dezenfeksiyon sıvıları gibi önlemler ile adayların sosyal mesafeli olarak sınav binalarına alındıkları ve sosyal mesafeli sınav salonu yerleşimlerinin yapıldığı ULUYÖS 2020 Türkiye sınavında toplamda 18 bina 261 derslikte 5305 uluslararası öğrenci adayının Bursa Uludağ Üniversitesine giriş sınavı gerçekleştirildi.

Uluslararasılaşma hedefine adım adım

BUÜ ULUYÖS Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Başak Aydem Çiftçioğlu, ULUYÖS 2020 sınavları ile Üniversite olarak yürüttükleri uluslararasılaşma hedefi kapsamında önemli bir adım daha attıklarına inandıklarını söyledi. Sınav sonuçlarını 29 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ULUYOS web sayfası üzerinden açıklayacaklarını kaydeden Prof. Dr. Başak Aydem Çiftçioğlu, uluslararası öğrenci adaylarının Bursa Uludağ Üniversitesi kontenjanlarına 414 Ağustos tarihleri arasında ULUYÖS web sayfası üzerinden online olarak başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Covid19 salgını nedeniyle yaşanan tüm ulusal ve uluslararası sıkıntılara rağmen sınavları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çiftçioğlu; “ULUYÖS sınavı ile adaylar, BUÜ ve ULUYÖS sınav sonucunu tanıyan yaklaşık 70’in üzerinde üniversitenin yurt dışı öğrenci kontenjanlarına başvuru yapabilecek. Sınavlarımıza; Bursa’da 6 bina 105 derslikte 2036, İstanbul’da 7 bina 75 derslikte 1659, Ankara’da 3 bina 42 derslikte 762, Antalya’da 1 bina 2 derslikte 100, Gaziantep’te 2 bina 25 derslikte 310, İzmir’de 1 bina 8 derslikte 252, Trabzon’da 1 bina 1 derslikte 40, Van’da 1 bina 4 derslikte 45 öğrenci girdi. Türkiye’de sınavları toplam 18 bina 261 derslik ve 5305 aday ile gerçekleştirdik. Azerbaycan’daki online sınavlarımıza ise 760 öğrenci katıldı. Genel toplamda 6066 öğrenciyi sınava aldık ve tamamı başarı ile bitirildi. Öğrencilerimize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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