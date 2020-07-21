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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Online cilt ve medikal ayak sağlığı eğitimleri başlıyor

İHA

Bursa merkezli çalışan ve Türkiye Sağlık Vakfı onaylı kurslar düzenleyen Es Akademi, 4 Ağustos'ta yeni kurslarını başlatıyor. Online ortamda gerçekleştirilecek kurslarda özel cilt bakım teknikleri ve medikal ayak sağlığı eğitimleri verilecek.

Online cilt ve medikal ayak sağlığı eğitimleri başlıyor

Bursa merkezli çalışan ve Türkiye Sağlık Vakfı onaylı kurslar düzenleyen Es Akademi, 4 Ağustos’ta yeni kurslarını başlatıyor. Online ortamda gerçekleştirilecek kurslarda özel cilt bakım teknikleri ve medikal ayak sağlığı eğitimleri verilecek.
Güzellik sektöründe sertifika sahibi olmak isteyenler için yeni dönem kursları 4 Ağustos’ta başlıyor. Bursa’nın önde gelen eğitim merkezlerinden Es Akademi’nin Türkiye Sağlık Vakfı ortaklığı ile online ortamda düzenleyeceği iki farklı kursu tamamlamaya hak kazananlar, alacakları sertifikalarla sektörde uzman olarak iş bulabilecek. Sertifikaların 110’dan fazla ülkede geçerliliği bulunuyor.
Eğitimler hakkında bilgi veren Es Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, cilt bakımı uzmanı veya medikal ayak sağlığı uzmanı olarak çalışmak isteyenler veya bu alanda kendilerini geliştirmek isteyenler için yeni dönem kurslarını başlatacaklarını açıkladı. Sektörde kalifiye ve donanımlı personel ihtiyacı olduğuna işaret eden Gülin Çifçi, “Cilt Bakımı Uzmanı olarak meslek hayatına başlamak isteyenler, kendisine değer katmak isteyenler ve yeni bir meslek edinmek isteyenler için güzellik sektörüne ve bu alandaki eğitimlere talepler her geçen gün artıyor. Araştırmalar sonucu güzellik sektörüne ilginin sürekli arttığı ortaya çıktı. Farklı alanlardan mezun olanlar, farklı meslek guruplarında çalışanlar, kariyer yapmak isteyenler ya da yeni bir meslek edinmek isteyenler cilt bakımı ve medikal ayak sağlığı eğitimlerine yoğun bir talep gösteriyor” diye konuştu.
Güzellik sektörüne adım atmak isteyenler için hazırladıkları Özel Cilt Bakımı Teknikleri eğitimi ile sektördeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı ve istihdama katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Çifçi, “Bu kurslarımızı bitiren sertifikalarını alan kursiyerlerimiz başta güzellik merkezleri olmak üzere, medikal estetik uygulaması yapan doktor kliniklerinde, hastanelerin özel güzellik uygulamaları yapan birimlerinde, dermokozmetik malzemeleri satan eczanelerde ve firmalarda kolaylıkla iş bulabiliyor. Gelecekte daha da önem kazanacağına inandığımız bu meslek alanlarında kendini geliştirmek isteyen herkesi online eğitimlerimize bekliyoruz” dedi.
Medikal ayak sağlığı eğitimleri hakkında da bilgiler veren Es Akademi Kurucu Ortağı Gülin Çifçi, “İş ve sosyal hayatımız için tercih ettiğimiz giyim tarzımız belki de en yoğun olarak ayaklarımızı etkiliyor. Yapılan araştırmalar ortalama her 100 kişiden 85’inde bir ayak problemi olduğunu gösteriyor. Zaman içinde değişime uğrayan ayaklarda, batık, nasır, siğil, tırnakderi mantarı ve terlemeye bağlı oluşan çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ayaklarımızın günlük stres altında karşılaşmış olduğu travmalar ve bozukluklar medikal ayak bakımı ile giderilmekte, ayak sağlığı bu yöntem ile korunabilmektedir. Ayak bakımı, ayak ve tırnaklarımızda oluşabilecek problemlere karşı ileriye dönük alınan bir önlem niteliği taşımaktadır” şeklinde konuştu.
Çifçi, Medikal Ayak Sağlığı Eğitimlerinde, tırnak hastalıkları ve tırnaklarda renk değişimi, tırnak şeklinde bozulmalar, tırnak mantarı, diyabette ayak bakımı, batık tırnak bant takımı uygulaması, çatlak topuk bakımı, kayıp tırnakta jel uygulama tekniği, nasır inceltme uygulaması ve mantarlı tırnak bakım uygulamalarını gösterdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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