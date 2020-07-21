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Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı

DHA

Foseptik çukuruna düşen köpekler kurtarıldı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'da İnegöl İlçesi kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen yavru köpekler, İnegöl Belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İnegöl İlçesi Sungurpaşa Kırsal Mahallesi'nde 4 tane yavru köpeğin foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, 153´ü arayarak durumu İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye ulaşan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kuyuya düşen yavru köpekleri bulundukları yerden çıkardı. Kurtarma anı kameralara yansırken, yavru köpekler kısa sürede özgürlüklerine kavuştu. Köpeklerin kontrol için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-21 16:58:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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