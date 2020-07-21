Bursalı işadamı korona virüsten öldü

Bursadaki bir iş örgütünün eski Şube Başkanı işadamı Cemil Tekin korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Müstakil Sanayici İş adamları Derneği Bursa Şubesi eski başkanlarından Cemil Tekin, yakalandığı Covid19'u yenemedi. Tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Tekin, yarın Emirsultan Mezarlığı’na defnedilecek.
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