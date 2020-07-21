En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

“İnsana değer veren hizmetler” sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren Gürsu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlamında önemli hizmetler sunuyor.

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında oluşturulan Şefkat Mağazası bünyesinde; erzak, sıcak yemek, giyecek, kömür, temizlik malzemesi yardımlarının yanında, engelli aracı talepleri de karşılanmakta. Tekerlekli, akülü araç yardımlarının yanı sıra, ambulans ve hasta nakil hizmeti, vatandaşlardan gelen taleplere göre işitme cihazı, hasta yatağı v.b. yardımlar yapılarak, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların yanında olunmakta.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Sosyal belediyecilik hizmetlerimizle, maddi manevi desteğe ihtiyaç duyan hemşehrilerimizin zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Zaman zaman ziyaretlerine de giderek, devletimizin şefkat elini yanlarında hissetmelerini sağlayarak manevi desteğimizi hissettirerek, moral vermeye özen gösteriyoruz. Şefkat Mağazamızla da, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.