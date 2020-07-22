Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da yaşayan Can Özdülger'in(7), 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşunun ölmesi üzerine hıçkırarak ağladığı anları annesi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Osmangazi ilçesinde yaşayan Can Özdülger, 1.5 yıldır evinde beslediği ve 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşuna sabah yem vermek istedi. Ancak muhabbet kuşunun hareketsiz yattığını gördü. Hemen eline aldığı Limon'un öldüğünü anlayınca göz yaşlarına boğuldu. Annesi, oğlunun ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-07-22 10:47:25
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