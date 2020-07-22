Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye´ye satıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye´ye satıyorlar

DHA

Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye´ye satıyorlar


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, baba mesleğini sürdüren 2 kardeş, ilk kez 50 yıl önce satmaya başladıkları İskandinav koltukların üretimine devam ederek, Türkiye´nin birçok iline gönderiyor. 50 yıl önce ürettikleri modeli değiştirmeyerek satmayı sürdüren Ziya ve Zeki Koyu, modele talebin devam etmesi nedeniyle farklı bir model üretmediklerini söyledi.
Mobilya sanayisindeki 2 katlı atölyelerinde baba mesleği koltukçuluktan geçimlerini sağlayan Ziya ve Zeki Koyu, babaları Akif Koyu´nun ürettiği ve 20 yıl kullanılabilen İskandinav koltukları üreterek, Türkiye´nin birçok iline satıyor. Müşterilerinin 30 yıl sonra getirdikleri koltukları da yeniden restore edip, sahibine teslim eden kardeşler, ölene kadar bu modeli üretmeye devam edeceklerini söylüyor.
50 yıldır aynı tasarımı ürettiklerini söyleyen Ziya Koyu (60), ''1950 yıllarında babamız Akif, oyma üzerine koltuk üretmeye başlamıştı. 1965 yıllarında babamız İskandinav dediğimiz bu ahşap koltukları üretmeye başladı. Bizde onunla çalışmaya başladık. 52 yıldır kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. 50 yıldan bu yana aynı koltuk tasarımını üretiyoruz. Tabii sistem aynı, bazen müşteriler koltukların bazı yerlerinde değişiklik yapılmasını istiyorlar. Onları da yapıyoruz. 50 yıl önceki yaptığımız aynı tasarımı bugün de yapıyoruz. 3 kuşak bizim koltuklarımızı kullanıyor. 35 sene önce bizden koltuk almış olan müşterimiz, aynı ürünü geri getiriyor ve bizden boyamamızı istiyor. Onları da yapıyoruz'' dedi.
`YENİ MODELE GEREK DUYMADIK´
50 yıldır neden aynı modeli üretip sattığını anlatan Ziya Koyu, ''Bize 52 yıldır aynı talep geliyor. Bizde talep geldiği için yeni modeller üretmeye gerek duymadık. Ürünlerimiz Türkiye´nin her yerine satılıyor" diye konuştu.
ÖLENE KADAR BU MODELİ ÜRETECEĞİZ
Kardeşi Zeki Koyu (57) ise, ''Ağabeyimle beraber yaklaşık 52 yıldır beraber çalışıyoruz. Biz bu ürettiğimiz ürünlerin üzerinde büyüdük diyebiliriz. Şimdi çocuklarımız ve torunlarımız bu ürünleri kullanıyor. Diğer mobilyalara göre daha uzun ömürlü oluyor. 15 senelik ürünlerimiz tekrar geri geliyor, onarıyoruz yeniden kullanılmaya devam ediyor. Yaklaşık 5 bin TL'ye satıyoruz takımını. Bu modeli ölene kadar üretip, satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-22 11:36:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor
Pandemide yurt dışına çıkacaklara uyarı
YEREL HABERLER Pandemide yurt dışına çıkacaklara uyarı
Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası
YEREL HABERLER Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası
İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gittiler
YEREL HABERLER İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten ...
Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor Bugüne kadar 1067 konut ve ticari alan inşa eden Osmangazi Belediyesi 6.etabın temelini attı 6. Etabın ilk harcını Başkan Dündar döktü
YEREL HABERLER Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor Bugüne kadar ...
Marmarabirlik ortaklarının kayıtlarını güncelliyor
YEREL HABERLER Marmarabirlik ortaklarının kayıtlarını güncelliyor
Her 100 kişiden 85'inin ayak problemi var Online cilt ve medikal ayak sağlığı eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Her 100 kişiden 85'inin ayak problemi var Online cilt ...
TOGG'un temelinde Bursa Beton var
YEREL HABERLER TOGG'un temelinde Bursa Beton var
Bursaspor'dan taraftarlı antrenman (TEKRAR)
YEREL HABERLER Bursaspor'dan taraftarlı antrenman (TEKRAR)
İki öğretmenin hukuk zaferi İstifa eden öğretmenlere yargıdan iyi haber
YEREL HABERLER İki öğretmenin hukuk zaferi İstifa eden öğretmenlere ...
Tapu ve Kadastroya yalıtım uygulaması
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastroya yalıtım uygulaması
Bursalılar Uludağ’ın eteklerindeki doğal havuzlarda serinliyor
YEREL HABERLER Bursalılar Uludağ’ın eteklerindeki doğal havuzlarda ...
(Özel) Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri Bursalı fotoğrafçı Uğur İkizler, Neowise kuyruklu yıldızını görüntüledi
YEREL HABERLER (Özel) Kuyruklu yıldızın hayran bırakan ...
Bursaspor'dan taraftarlı antrenman
YEREL HABERLER Bursaspor'dan taraftarlı antrenman
Bursaspor'dan görkemli idman
YEREL HABERLER Bursaspor'dan görkemli idman
Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ...
Nilüfer Belediyespor´da 8 imza daha
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor´da 8 imza daha
Nilüfer Belediyespor’da 8 imza daha
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’da 8 imza daha
Yıldırım'da su kesintisi
YEREL HABERLER Yıldırım'da su kesintisi
Pompalı tüfekle öldürülen baba oğul, toprağa verildi
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle öldürülen baba oğul, toprağa verildi
Mesudiye Mahallesi yeni yaşam alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Mesudiye Mahallesi yeni yaşam alanına kavuşuyor
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık: "Devletimizin şefkat eliyle hemşehrilerimizin yanında oluyoruz”
YEREL HABERLER Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık: "Devletimizin ...
Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı Bursa'da dün 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıdaki baba ve oğul toprağa verildi
YEREL HABERLER Rehabilitasyon merkezinde öldürülen baba ve oğlu son ...
Yavru köpekler foseptiğe düştü
YEREL HABERLER Yavru köpekler foseptiğe düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X