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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Akif amcaya misafir oldu

İHA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gönül belediyeciliğinin Yıldırım'daki tezahürü olmaya devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ekiplerinin ördüğü taş duvar betonu çatlamasın diye sulayan 76 yaşındaki Akif Kahraman'ın sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı 'Sosyal Mesafeli' kahve davetine icabet etti.

Başkan Yılmaz, Akif amcaya misafir oldu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gönül belediyeciliğinin Yıldırım’daki tezahürü olmaya devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye ekiplerinin ördüğü taş duvar betonu çatlamasın diye sulayan 76 yaşındaki Akif Kahraman’ın sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı ‘Sosyal Mesafeli’ kahve davetine icabet etti.
Elinde bir paket tatlıyla Yiğitler Mahallesi’nde oturan Akif Kahraman’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Oktay Yılmaz, bir yandan kahvesini yudumlarken diğer yandan da Kahraman Ailesi’ne ilçede yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yılmaz’ın ziyaretin dolayı büyük memnuniyet duyan ve uzun süre sohbet eden Akif Kahraman ise Yunanistan göçmeni olduğunu belirterek yaşadıkları anıları paylaştı.
Yıldırım’daki dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının toplumu bir arada tutan en önemli unsurlardan olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yerel yöneticiler olarak ilçemize hizmet ederken, rutin çalışmaların dışına çıkmak, hemşehrilerimize dokunmak, onlarla beraber aynı duygulara ortak olmak, bizi biz yapan değerlere tutunmak ilçemizin en güzel yansıması. Bu anlamda hemşehrilerimizle iç içe olmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi birçok hizmetin üstünde görüyorum. Çünkü üzüntüler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça artar. Bende bu vesileyle belediye ekiplerimizin ördüğü taş duvar betonu çatlamasın diye sulayan, sonrasında ise sosyal medya üzerinden kahve içmeye çağıran Akif amcamızın davetine icabet ederek hayır duasını aldık. Bu güzel davranışından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim Akif amcaya hayırlı, uzun ömürler versin” diye konuştu.
Başkan Yılmaz’ın sürpriz ziyareti dolasıyla büyük mutluluk yaşadığını belirten Akif Kahraman ise, “Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a içinde bulunduğumuz bu zor süreçte vakit ayırarak nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisini görünce çok sevindim, çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

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