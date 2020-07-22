İnegölspor Başkanı Kanar: Bu heyecanı yaşatmamız önemliydi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - İnegölspor Kulüp Başkanı Münür Kanar, Play-Off çeyrek final maçında 3-0 mağlup olarak elendikleri Manisa Futbol Kulübü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanar, yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim İnegöl´e bu heyecanı yaşatmamız önemliydi. 7 Sene sonra bu heyecanı yaşadık ve İnegöl´e yaşattık. Ondan dolayı mutluyuz. Play-Off´a kalan takımların kadroları belli. Rakibimiz devre arası 1 buçuk milyon liraya oyuncu aldı. Bizim tamamen altyapıyla oynadığımız, gücümüzün de bu olduğu belli. Önemli olan İnegöl´e bu mutluluğu 7 sene sonra yaşatmaktı. Biz elimizden gelen gayreti yönetim olarak gösterdik. Gayet mutluyuz. En azından Play-Off oynadık. Sezon başı düşer denilen takımı Play-Off oynattık. Yönetim olarak elimizden gelen gayreti gösterdik yani. Maça gelince durum ortada, iyi başlayamadık. 5. dakikada gol yedik sonra 10. dakikada gol yedik. Kalecinin yememesi gereken golleri yedik. Yani buraya kadardı. Başta İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ olmak üzere Yenice OSB Başkanı Nedim İncebay, Organize Bölge Başkanı Zeki Şahin, Mobiliyum Başkanı Talha Timur Han, İMOS Başkanı Okan Güler olmak üzere bize destek olan tüm işadamlarımıza, esnaflarımıza yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum."DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-22 12:24:54



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