Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen, kent merkezinde çok sayıda kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara, "Dönem dönem rakamlarımız yükseliyor, cemiyet ve organizasyonlarda mutlaka maskelerimizi takalım´ uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maske takma zorunluluğu getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulundu. Ancak, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasının ardından Kent ve Fomara Meydanı, Heykel ve Atatürk Caddesi´yle birlikte şehrin birçok noktasında vatandaşların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulandı.

'YOĞUNLUKTA BİR SONRAKİ OTOBÜS VEYA METROYU BEKLEYELİM'

Artan vaka artışlarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "1 Haziran tarihinden itibaren yeni normal dediğimiz bir sürece başladık. Biz yaklaşık 8-10 Haziran tarihlerine kadar hep Türkiye ortalamalarının altında ve gerçekten rakamlar itibarıyla örnek şehirlerden bir tanesiydik. Tabi yeni normal dediğimiz süreç aslında piyasanın da normalleşmesi için, ekonominin eski çarklarında devam edebilmesi adına atılmış bir hamleydi. Ben öncelikle çok kıymetli hemşerilerimize şu çağrıda bulunmak istiyorum. Düğün organizasyonları, asker uğurlamaları, toplu görüşmeler veya ailelerin, akrabaların dostların bir araya gelişleri, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazar yerleri gibi toplu hareket edilen yerler çok ama çok önemlidir. Beraberinde tabi ki toplu taşıma. Ben buradan Bursalı hemşerilerimize şu çağrıda bulunmak istiyorum. Dönem dönem rakamlarımız yükseliyor ve bu yükselmeler neticesinde de Sağlık Bakanımız maalesef, şehrimizin de içinde olduğu bazı şehirleri örnek vererek bazı uygulamalardan vazgeçilmesi noktasında çağrılarda bulunuyor. Toplu taşımada 3,5 dakika sonra bir sonraki metro geliyor. 5 dakika sonra bir sonraki otobüs geliyor. Ne olursunuz özel dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik konusu çok ama çok önemlidir. Hemşerilerimizden bu konuda özel bir duyarlılık beklediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

AKTAŞ, NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU İLÇELERE DİKKATİ ÇEKTİ

Sosyal mesafe ve maske kuralıyla birlikte temas sonrası yapılacak temizliğin de önemli olduğunu söyleyen Aktaş, "İstiyoruz ki, hayat normal devam etsin, düğünler yapılsın, dostlar buluşsun. Ama bu buluşmaların, bu cemiyetlerin, organizasyonların hepsinin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi, toplu olduğumuz zaman muhakkak maskelerimizi takalım. Muhakkak sosyal mesafemize dikkat edelim. Her görüşmeden sonra, hiçbir temas olmasa bile biz her halükarda elimizi yüzümüzü yıkayalım. Kişisel temizliğimize dikkat edelim. İnanın bu uygulamalar hayata geçirildiğinde ciddi bir rahatlama olduğunu mutlaka göreceğiz. Özellikle merkezde Osmangazi ve Yıldırım başta olmak üzere bazı ilçelerimizde tabi nüfusun yoğunluğuyla toplu hareket etmeyle alakalı olarak bu tip problemler daha çok ortaya çıkıyor. Bu vesileyle Bursalı hemşerilerimizi uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA´DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. "DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN

2020-07-22 12:34:57



